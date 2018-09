2000 studerende budt velkommen med bingo og falske tatoveringer

Studieåret for de studerende er netop begyndt, og det blev traditionen tro markeret med en stor fest i campusområdet ved Syddansk Universitet, der skal give de nye studerende et godt førstehåndsindtryk af Kolding som studieby. Foto: Henrik Kruse

Fællesmaleri, falske tatoveringer og bingo var en lille bid af programmet, da kommunen og uddannelsesinstitutionerne inviterede til velkomstfest.

Kolding: Tager du rub og stub med, så er det cirka 2000 studerende, der inden for de seneste par uger har sat sig til rette på skolebænken på en ny uddannelse i Kolding. Tallet dækker også over studerende, der fortsætter på kandidatuddannelsen. Men de 2000 er det tal, som studiebykoordinator Malu Møller har jongleret rundt med, da hun har lagt planerne for den årlige velkomstfest for byens studerende. - Vi skal vise os frem udadtil. Men det er ligeså meget for, at de nye studerende får et godt førstehåndsindtryk af Kolding. Det er jo ikke sikkert, at det er det her, der får dem til at flytte til byen. Men forhåbentlig giver det et godt indtryk, siger Malu Møller, der er projektleder på festen.

Kort om Kontur Det er en gratis endagsfestival. Det er studerende fra de videregående uddannelsesinstitutioner, der er med til at planlægge og afvikle Kontur. Pladsen er åben for alle - uanset om man er studerende eller ej.



Det er Kolding Kommune, IBA Erhvervsakademi Kolding, Designskolen Kolding, UC SYD, Syddansk Universitet Kolding og Studieby Kolding, som står bag Kontur.

De studerende kunne få en falsk tatovering hos HAU, der er en netværksforening for designstuderende på universitet og designskolen. Her er det Malu Møller, der er studiebykoordinator, der får en tatovering med navnet på endagsfestivalen, Kontur. Foto: Henrik Kruse

Mere end koncerter Det er femte gang, at byens uddannelsesinstitutioner, Kolding Kommune og Studieby Kolding sammen arrangerer velkomstfesten. Tidligere har den heddet StudieRock og den store parkeringsplads ved universitetet har været omdannet til koncertsted. I år er overskriften "Kontur - studiebyfestival", og festen er flyttet til pladsen ned mod åen og navneskiftet skal understrege, at festen er mere end blot musik. Festen startede tidligere i år. Der var flere aktiviteter, hvor de studerende kunne mingle på kryds og tværs. Der var blandt andet en stand, hvor man kunne sy en mulepose af genbrugsstof, du kunne male et fællesmaleri, spille bingo eller få en tatovering, der forsvinder i brusebadet. - Tidligere var det bare koncerter, hvor alle var velkomne. Alle er fortsat velkomne med ved at få flere aktiviteter på pladsen, så håber vi, at endnu flere kan få nogle gode relationer med andre studerende og en god start på studielivet. Det er også de studerende, der har lavet de fleste stande, og det giver også netværk på tværs. Vi får inddraget de studerende på en helt anden måde i forhold til tidligere, siger Malu Møller, der regner med, at konceptet lever videre.

Phuc Van Dang, der er visuel kunstner, havde malet konturerne af et maleri, og så kunne alle deltagerne i festivalen bidrage til at gøre værket færdigt. ? Jeg synes, det giver rigtig meget mening at lave sådan et projekt netop på sådan et sted, hvor folk skal møde hinanden, sagde Phuc Van Dang. Foto: Henrik Kruse

God indtryk af Kolding Konceptet faldt umiddelbart i god jord hos Kenneth Klærke, der netop er begyndt at læse bibliotekskundskab i Kolding. Han bor i Odense, men det er han ikke sikker på, at han bliver ved med. - Jeg synes, det er irriterende at pendle, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af Kolding. Jeg synes, at der sker mange ting, og så det da fedt, at man laver sådan et arrangement. Jeg overvejer da seriøst at flytte, siger Kenneth Klærke.

Musikprogrammet bød på seks navne. Tidligere har navnene været lidt større, men i år er man gået efter navne, der er på vej frem. Musikscenen blev åbent af Elo (billedet), der er fra Kolding. Hovednavnet var i år When Saints Go Machine. Foto: Henrik Kruse