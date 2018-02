200 børn sluppet løs i svømmehallen

Kolding: I Kolding Svømmeklub er der mange traditionsrige arrangementer som medlemmerne har mulighed for at deltage i. De senere år har juleafslutningen for de yngste i svømmeskolen været ændret til i stedet at være Store Legeaften som afholdes i februar. Til Store Legeaften har alle svømmeskolens yngste medlemmer mulighed for at komme ned og boltre sig i alle bassinerne i Slotssøbadet.

Igen i år har Store Legeaften været afholdt med stor succes. Forleden kom cirka 200 børn ned og havde en sjov aften i alle de bassiner, de normalt ikke bliver sluppet løs i til undervisningen. Et stort antal store svømmere samt frivillige holdt øje og sørgede for at sikkerheden var i top. /EXP