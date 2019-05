200 bikere sparkede dæk og skød sæsonen i gang på Harteværket

Kolding: Det nærmer sig med hastige skridt, at sæsonåbningen af Harteværket hænger sammen med styrthjelme og bikere.

- Det er jo kun andet år, at vi åbner med et MC-træf. Så det er først næste år, at det er en tradition. Vi skal op på tre gange, før vi kan sige, at det er en tradition, siger Cecilie Røner, der er projektchef på oplevelsescentret Harteværket. Centret ved det gamle vandkraftværk er skabt til at gøre børn og voksne klogere på vand, energi og bevægelse.

Det var en af de frivillige på værket, der selv kører motorcykel, der fik ideen til at slå åbningen samme med et motorcykeltræf, og den idé blev grebet af de tre lokale motorcykelklubber, Harley Davidson Club Kolding, MC Klatten og MC Kørervennerne. Igen i år startede de med at vise cyklerne frem i midtbyen og derefter kørte de i kortege til værket.

- Jeg er sikker på, at de er nogle gode ambassadører for Harteværket. Jeg håber da også, at der er nogle af dem, som kommer her ud sammen med andre. Der er jo også en del af bikerne, der er bedsteforældre, så jeg håber da, at de tager deres børnebørn med herud, siger Cecilie Røner.