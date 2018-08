- For Foreningen Business Kolding har det været at ønske, at vi skulle gøre det for hele Kolding. Det har vi arbejdet for siden starten. Der har været positive signaler fra USA, og nu er det faldet på plads, at vi kan få elever med, siger Morten Bjørn Hansen.

- Vi har fået lov til at åbne for 20 unge fra ungdomsuddannelserne, fortæller Morten Bjørn Hansen, direktør i Business Kolding.

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama besøger Kolding den 28. september. Obama skal tale til studerende, erhvervsfolk og andre inviterede på SDU Kolding sidst på formiddagen. 15 almindelige borgere får desuden mulighed for at komme med. Hvilke 15 borgere det bliver, og hvordan de udvælges, er endnu uklart. 20 elever fra ungdomsuddannelserne IBC, Kolding Gymnasium, Munkensdam Gymnasium, Hansenberg, Kolding HF & VUC, UC Syd og Social- og Sundhedsskolen får desuden plads.

Så mange unge som muligt

Det er et mål for Foreningen Business Kolding, der står bag arrangementet, at få så mange unge studerende som muligt med. Derfor glæder det Morten Bjørn Hansen, at det er lykkedes også at tilgodese ungdomsuddannelserne med pladser.

- Jeg synes, det er et helt centralt tema for hele arrangementet. Fra starten har unge studerende været tænkt ind. Præsidenten går op i unge og lederskab, og det er det, han skal tale om. Vi kan give de unge en oplevelse, og det er vi meget, meget glade for, siger direktøren.