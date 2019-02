20-årige tester folks narko i kælderen: - Vi hjælper unge, der vil tage stoffer

Anton (forrest) og Jakob fik idéen til at begynde med at teste stoffer, mens de gik i gymnasiet, da de så, hvor uansvarligt nogle af deres venner brugte stoffer. Foto: Casper Vagner Christensen

Det er bedre at fortælle folk, hvordan de undgår at tage en tidobbelt dosis, når de nu alligevel har besluttet sig for at prøve stoffer, siger den ene af de to 20-årige, der tester folks stoffer.

Kolding: Kælderrummet er pakket ind i presenninger, så man ikke kan se, hvad der foregår bag i stålgitteret, som deler rummene fra hinanden. Årsagen til, at man ikke må se, hvad Anton og Jakob laver i kælderrummet, lader vi de to 20-årige forklare: - Vi hjælper unge mennesker, der ønsker at bruge stoffer, siger Jakob. - De unges stofbrug foregår ikke altid lige ansvarligt. Vores job er at hjælpe med at give gode råd og teste deres stoffer. Vi vejer stofferne op og giver gode råd til, hvordan de unge skal bruge stofferne, og hvordan de undgår skader, siger Anton. Anton og Jakob ønsker ikke at oplyse deres efternavne, men JydskeVestkysten kender deres fulde navne. Drengene kalder deres gesjæft i kælderen for SikkerFest Kolding. - Vi læste i medierne, at unge mennesker gik rundt og døde, fordi de tog mdma. Nogle døde, fordi de tog for meget, andre fordi der var rottegift i. Der skal ikke så meget til at forhindre det, så derfor gik vi i gang med at teste og veje. Vores tilgang er, at det er bedre at fortælle folk, hvordan de undgår at tage en tidobbelt dosis, når de nu alligevel har besluttet sig for at prøve stoffer, siger Anton.

Test danner et billede Kælderrummet bliver ikke overrendt af stofbrugere. Drengene vurderer, at de får besøg et par gange om måneden. Folk kommer oftest med kokain og mdma, siger de. Anton og Jakob har importeret nogle kemikalier fra England, som kan teste, om stofferne ikke indeholder noget skadeligt. Sådan da. - Nej, for Guds skyld ikke. De danner et billede, men mere gør de ikke, siger Jakob. - Men det er heller ikke pointen. Man kunne også komme galt af sted, hvis vi havde et testapparat til en million kroner. Vi fortæller det også til folk, og grunden til, at vi bliver ved med at teste, er, at vi gerne vil give gode råd, som de ellers ikke havde fået, siger Anton.

Besiddelse er altid ulovligt Carit Andersen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi er dog ikke videre begejstret for, at Anton og Jakob inviterer folk ned i deres kælderrum for at få testet deres stoffer. Han fortæller, at drengene risikerer en sigtelse, hvis politiet skulle komme forbi, mens de er i gang med at teste. - Det vil være en konkret vurdering. Det er ulovligt at være i besiddelse af narko, og hvis de bliver står og tester, så kan det vurderes, at det er dem, der besidder stofferne, siger Carit Andersen.