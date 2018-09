20-årige Frederik udlever sin drøm: Nu tager han til USA for at uddanne sig til jagerpilot

Frederik Ulstrup har haft travlt med at pakke ting til de næste to år. Han har blandt andet pakket billeder af sine forældre og sine venner i kufferten. Før han blev student sidste år, havde han egentlig planlagt et sabbatår, men det nåede han aldrig at få, da han skulle i gang ved forsvaret allerede 1. august sidste år. Han anser dog de to år i Texas, der venter ham, som en slags oplevelsesrejse. Foto: Søren Gylling