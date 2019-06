Den 20-årige blev stoppet ved Hylkedal under en kontrol onsdag. Her stod det klart, at han kørte med falsk kørekort. Torsdag fik han en straksdom ved Retten i Kolding.

Den 20-årige polak blev stoppet i forbindelse med en omfattende kontrol ved Hylkedal onsdag, og her stod det hurtigt klart, at det kørekort, han fremviste til politiet, ikke var ægte.

Chaufføren erkendte

Derfor blev den polske lastbilchauffør anholdt ved kontrollen onsdag og fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

- Chaufføren erkendte under retsmødet, at han godt vidste, at kørekortet var falsk, og derfor var han indstillet på at få sagen afgjort med det samme med en såkaldt straksdom, forklarer specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi.

- Og han erkendte også at havde kørt i Danmark i syv tilfælde inden for de sidste 28 dage, siger hun i pressemeddelelsen.

Det har derfor ikke været nødvendigt med et retsmøde, og polakken er blevet idømt 50 dages ubetinget fængsel og en bøde på 49.000 kroner. Samtidig er han også blevet udvist af Danmark og har fået indrejse forbud i seks år.

Den unge lastbilchauffør er blevet dømt under skærpende omstændigheder.

- Dommeren fandt det skærpende, at det falske kørekort blev anvendt i hans erhverv, og at han havde en økonomisk vinding ved at bruge det, siger Pernille Moesborg.

Den 20-årige chauffør modtog dommen og blev efterfølgende fængslet til afsoning. Han udvises af Danmark, når han har overstået sin fængsling.