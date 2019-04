19 nye byggegrunde på vej i Vester Nebel

Vester Nebel: Så er der igen nye byggegrunde på vej i Vester Nebel, hvor interessen for at slå sig ned har været stor i de seneste år.

Denne gang er det en privat udstykning med 19 byggegrunde, der er undervejs nord for Donsvej og øst for Udsigten. Området, som ejes af Jørn Buch, er lige nu udlagt som jordbrugsareal.

Politikerne i byrådets plan-, bolig- og miljøudvalg har netop givet grønt lys for, at kommunen går i gang med at lave den lokalplan, som skal gøre udstykningen mulig at realisere. Planen er, at området skal bebygges med enfamiliehuse i to etager og et mindre antal rækkehuse, og der bliver indkørsel til området fra Donsvej.

Boligområdet skal anlægges omkring en oval fællesvej med et grønt område i midten.

By- og udviklingsforvaltningen regner med, at lokalplanforslaget kommer i offentlig høring fra 10. maj til 7. juni, hvorefter det bliver vedtaget administrativt, med mindre der kommer indsigelser i høringsperioden.