19-årig sov i bil, der udbrændte

Kolding: Mandag morgen udbrændte en bil i parkeringskælderen på Buen i Kolding. Brandvæsenet fik besked klokken 7.17. Branden blev slukket, men nåede dog at give omkringstående biler småskader.

En 19-årig mand fra Hovborg havde sovet i den udbrændte bil. Ifølge ham havde han drukket for meget til at køre hjem og havde derfor lagt sig til at sove i bilen. Han havde fået en del røg og blev efterfølgende kørt på skadestuen for at blive undersøgt for røgforgiftning.

Årsagen til branden er ukendt.