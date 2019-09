Kolding: En 19-årig mand røg natten til lørdag en tur i detentionen, da politiet vurderede, at han var for fuld til at tage vare på sig selv.

Inden da havde han forsøgt at komme i slagsmål med en anden mand foran en restauration på Jernbanegade. Han blev derfor også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.