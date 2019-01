1885 nye lejligheder er undervejs i Kolding by

Det konstaterer borgmester Jørn Pedersen (V) i forbindelse med en opgørelse over alle de igangværende boligprojekter indenfor bygrænsen i Kolding. Den viser, at der i den nærmeste fremtid vil blive bygget 1885 nye lejligheder til eje eller leje. Flere af byggerierne er allerede i gang.

Bedre forretning

På trods af det rekordhøje antal kommende nye boliger i Kolding by, så er borgmesteren ikke nervøs for, om der er beboere nok til dem. Han henviser til, at en analyse for nyligt har vist, at der lige nu mangler netop 1800 boliger i byen.

- Rapporten viser, at underskuddet på boliger i Kolding er massivt, og derfor ryster jeg heller ikke på hånden. Kolding Kommune udvikler sig hele tiden, men ikke nær så meget, som vi kunne have gjort, fordi vi simpelthen ikke har boligerne. Der er bare ingen ledige boliger, så vi har ikke haft den befolkningstilvækst, som de har haft i Vejle og Fredericia, siger han.

Men hvor er alle de mennesker henne, som skal bo i de nye boliger?

- Det er blandt andet de studerende, som i dag pendler ud og ind ad kommunen, fordi vi har specialuddannelserne, og studerende, som vil blive her og nu får mulighed for det, når de er færdige med at læse.

- Vi ved også, at vi vil få mange nytilflyttere fra hele Syd- og Sønderjylland og op langs Vestkysten, fortæller borgmesteren med henvisning til rapporten, som er lavet af Exometric.

Er Kolding kommet for sent ud af starthullerne, siden boligmanglen i byen er så voldsom nu?

- Investorerne har jo manglet. Men nu er Aarhus og København måske ved at blive overophedet, og derfor bliver Kolding interessant. Her kan investorerne få en bedre forretning, siger Jørn Pedersen, som glæder sig over, at det både er udenbys og lokale investorer, der er rykket på banen.