1800 besøgende trodsede vejret på Blue Bridge Festival: Alt fra jazz til hård rock

Cirka 1800 besøgende trodsede vejret for at tage til dette års Blue Bridge Festival, der bød på hovednavne som Barselona og Carl Emil Petersen samt lokale bands fra Stenderup-halvøen.

Det blev til cirka 200 flere besøgende end de cirka 1600, der besøgte festivalen sidste år. Det flotte fremmøde skyldtes blandt andet, at festivalen havde gjort en ekstra indsats for at blive synlige i Kolding.

- Vejret taget i betragtning, så er vi meget tilfredse med, at vi kunne trække 1800 personer på en halvkedelig lørdag. Det er klart, det dårligste vejr vi nogensinde har haft, men der var stadig flere gæster end nogensinde, siger Leendert Bjerg, der er næstformand for Blue Bridge Festival.

Holder det lokalt

Programmet var ellers fyldt ud med lokale bands fra Stenderuphalvøen. Der blev spillet alt fra jazz til hård rock.

Med et omfattende musikprogram og 1800 besøgende var der behov for, at logistikken var i orden. Her trak arrangørerne på erfaringer fra tidligere år samt hjælp fra omkring 150 frivillige.

- Kunstnere som Barselona og Carl Emil kommer med noget andet grej, og regnen gav også nogle logistiske udfordringer, men vi er ved at være erfarne i det. Vi fik også stor hjælp af cirka 150 frivillige, som sikrede, at gæsterne havde en god oplevelse og musikerne blev taget godt imod, selvom vi er en lille festival, og vi er amatører, der driver det, fortæller Leendert Bjerg.

Kort og godt var årets Blue Bridge Festival en succes på trods af vejret. Arrangørerne er tilfredse årets festival, og de ser frem til at byde på mere af samme stemning næste år, oplyser næstformand for Blue Bridge Festival, Leendert Bjerg:

- Vi holder fast i den profil, vi har nu, hvor de fleste bands kommer fra Stenderuphalvøen. Det giver en speciel synergi mellem publikum og musikerne. Der er til gengæld plads til et par hundrede gæster mere, så de skal da være velkomne næste år.