18 nye Legarth-rækkehuse klar næste sommer

Kolding: Allerede omkring sommerferiestart 2019 er de første af 18 splinternye rækkehuse på Diesella-grunden på Agtrupvej klar til indflytning.

Det er Pierre Ejendomme A/S, der står bag byggeriet, og direktør Pierre Legarth forventer at kunne gå i gang med nedrivningen af den gamle, forladte Diesellafabrik og byggemodningen til de nye boliger hen på efteråret i år.

Dermed slår Pierre Ejendomme hul på sit femte boligprojekt i Kolding i løbet af kort tid.

Byggestarten på Agtrupvej afventer kun, at Koldings politikere har vedtaget en lokalplan for projektet, og det varer ikke mange uger endnu. Kommunen er nemlig ved at være klar til at udsende lokalplanforslaget for Diesella-parken, som byggeriet kommer til at hedde, i offentlig høring.

Høringsperioden vil vare i fire uger fra 7. maj til 4.juni, fordi boligprojektet ikke vurderes at være særligt omfangsrigt, og fordi høringsperioden ikke ramler ind i en ferieperiode.

Med andre ord kan politikerne nå at godkende lokalplanen endeligt, inden de går på sommerferie.