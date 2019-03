18 boliger skal rives ned i Munkebo: Tvangsflytninger kan ikke undgås

En ny dispensationsansøgning indeholder både nedrivning og salg af boliger i den hårde ghetto Munkebo. Bent Jacobsen, der er formand for boligselskabet Alfabo, håber, at ansøgningen går igennem. Samtidig erkender han, at konsekvensen vil blive tvangsflytninger.

- Får vi ja til planen, så kan vi ikke undgå at skulle tvangsflytte beboere i de 54 lejligheder, der skal rives ned eller sælges. Vores held er, at vi har en udskiftning på 10-12 procent i Munkebo. Det svarer til, at omkring 50 lejemål bliver fraflyttet hvert år. Dermed er det sandsynligt, at vi kan tilbyde tvangsflyttede lejere en anden bolig i området. Alternativt skal vi finde en lejlighed i vores andre afdelinger, fortæller Alfabos formand Bent Jacobsen.

Går ansøgningen igennem, kan Alfabo nøjes med at nedbringe antallet af almene familieboliger i Munkebo til 70 procent. Siger ministeriet nej, skal antallet af familieboliger barberes ned til 40 procent, og det vil indebære, at 320 boliger skal fjernes. Så et nej til ansøgningen vil udløse endnu alvorligere konsekvenser. Området skal ændres, fordi Munkebo står på listen med Danmarks 15 hårde ghettoer.

Boligområdet Munkebo står på listen med Danmarks hårdeste ghettoer. Ifølge regeringens ghettoplan skal hårde ghettoer nedbringe andelen af familieboliger til 40 procent af den samlede boligmasse i området.Fordi der er under 2100 indbyggere i Munkebo, og fordi området ligger under grænseværdien for ghettokriteriet vedrørende kriminalitet, kan Kolding Kommune og Munkebo søge på den såkaldte særlige dispensationsmulighed. Ifølge den nye dispensationsansøgning skal andelen af almene familieboliger i Munkebo bringes ned på 70 procent sådan: 36 boliger sælges, 12 boliger ændres til ældreboliger, 50 boliger bliver til ungdomsboliger, 40 nye boliger bygges og 18 boliger rives ned. Der er i dag 561 familieboliger i Munkebo.

Illustrationen her viser hvilke boliger i Munkebo, der skal rives ned eller ændre status ifølge udkastet til en dispensationsansøgning for Munkebo. Ansøgningen skal godkendes af byrådet og af Alfabos repræsentantskab, inden den sendes afsted til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Illustration: Fra dispensationsansøgningen

Nedrivning gør ondt

Tidligere på året fik Alfabo nej til en dispensationsansøgning, hvor boligorganisationerne bad om lov til at nøjes med at nedbringe antallet af familieboliger fra de nuværende knap 100 til 85 procent ved at omdanne lejligheder til ungdoms- og ældreboliger.

- I afslaget kom ministeriet med kommentarer, og de tilbagemeldinger har vi taget til efterretning. Vi er nødt til at foreslå nedrivning for at få større chancer for at få en dispensation, men det gør ondt. Alle vores boliger i Munkebo blev renoveret for otte år siden, og vi brugte 350 millioner kroner på det arbejde. Alle boliger er i fin stand, og samfundsmæssigt er det spild af penge at rive lejlighederne ned, mener Bent Jacobsen.

Selv hvis ansøgningen går igennem, så håber han, at Munkebo i sidste ende kan undgå at rive blokke ned.

- Jeg tror, at vi inden 2021 har fået så mange ledige i job, at vi ikke længere opfylder kriterierne for at stå på ghettolisten, og så håber jeg, at vi slipper for at rive gode boliger ned. Vi skal nedbringe andelen af familieboliger inden 2030, og nedrivningen kommer tidligst på tale i 2029.