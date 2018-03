18-årig varetægtsfængslet for voldtægt af pige under 18 år

Politiet anholdt fredag klokken 8.55 en 18-årig mand. Han er sigtet for at have begået en voldtægt i Kolding den 1. marts. Manden erkender, at han har haft sex med pigen, der er under 18 år, men nægter, at der er tale om voldtægt.

Kolding: En 18-årig mand fra Kolding blev fredag over middag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Kolding. Han er sigtet for voldtægt af en pige den 1. marts. Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i foreløbig fire uger.

Manden er sigtet for på Esbjergvej i Kolding mellem klokken 21.00 og 21.30 at have voldtaget en pige. Ifølge sigtelsen, som anklageren læste op, holdt den 18-årige pigen for munden, og slæbte hende om bag en container, hvor han med vold eller trusler om vold voldtog pigen.

Manden nægter sig skyldig i voldtægt, fortalte forsvareren. Manden erkender, at han havde sex med pigen, og ifølge forsvareren vil han også gerne forklare retten, hvad der sket. Anklageren bad herefter om dørlukning. Det fremgik derfor ikke af grundlovforhøret, hvor gammel pigen er, hvilken relation de har til hinanden, eller hvorfor sagen først kommer op nu.

Anklageren ønskede at lukke døren med henvisning til, at den forurettede er under 18 år, og offentlighed ville krænke pigen unødigt. Samtidig henviste anklageren til, at politiet fortsat er på et tidligt tidspunkt i efterforskningen. Vidner er kommet med modstridende forklaringer, og derfor er der ifølge anklageren mulighed for, at omtale af detaljer kan påvirke vidner, forklarede anklageren. Samtidig kan det ikke udelukkes, at der er nye vidner, der skal afhøres.

Dommeren valgt derefter at lukke dørene for at tage hensyn til forurettede, der er under 18 år, og den videre efterforskning.