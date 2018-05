18-årig mand fængslet for voldtægt

Emmanuel Ngoma skal to et halvt år i fængsel, efter han 1. marts i år voldtog en 17-årig pige til en skolefest på Produktionsskolen Kolding.

Kolding: En tidligere elev på Produktionsskolen Kolding blev tirsdag idømt to et halvt års ubetinget fængsel samt betinget udvisning for voldtægt af en 17-årig pige, der også var elev på skolen.

Voldtægten foregik bag nogle værksteder på skolen 1. marts i år mellem klokken 21 og 21.30. Denne aften var der skolefest på skolen, og det var i den forbindelse, voldtægten skete.

18-årige Emmanuel Ngoma blev dømt for at tage pigen med om bag værkstederne, hvor han voldtog hende. Den dømte nægtede at have voldtaget kvinden, men sagde, at de havde kysset og haft oralsex.

Pigens forklaring blev afgivet for lukkede døre, men politiet skriver i en pressemeddelelse, at hun har forklaret, at den 18-årige mand slog hende i hovedet, holdt hende for munden, trak bukserne af hende og gennemførte samleje med hende.

Retten lagde vægt på pigens forklaring, samt at den dømtes dna blev fundet på en tampon, pigen havde i denne aften. Desuden lagde retten vægt på, at den 17-åriges veninder har forklaret, at hun havde næseblod og var oprevet, efter hun og den dømte kom tilbage til skolen fra værkstederne.