175 ansatte er flyttet i ny fabrik på samlet 13.000 kvadratmeter

Tresu, der lå på syv adresser i Kolding, er nu samlet i en helt nybygget fabrik i det nordlige industrikvarter i Kolding. Virksomheden, der producerer trykmaskiner og udstyr, har det seneste år været hårdt ramt på økonomien. Så samtidig med at der er blevet ryddet op i forbindelse med flytningen, har virksomheden været gennem et oprydningsår i selve forretningen.

Siden december 2018 har hun sammen med den øvrige ledergruppe stået i spidsen for genopretningen af virksomheden, der kom ud af 2018 med et underskud på 298 millioner kroner før skat.

- Det er en klassisk historie om en vækstvirksomhed, hvor man knopskød i mange år. Nogle gange blev der fundet midlertidige løsninger med skurvogne. Og løsninger med skurvogne, der skulle holde et halvt år, blev til flere år. Men det giver altså nogle udfordringer, når du knopskyder. Derfor er det fantastisk, at vi er samlet på et sted, siger administrerende direktør Heidi Thousgaard Jørgensen.

For et år siden offentliggjorde Tresu, at virksomheden ville flytte til en ny fabrik. Kort efter var Tresu gennem flere fyringsrunder, og i december 2018 blev den tidligere topchef, Søren Maarsø, skiftet ud med Heidi Thousgaard Jørgensen (i midten), der et halvt år tidligere kom til virksomheden som finansdirektør. Foto: Søren Gylling

Moderne bygning

Det var primært udfordringer med nogle af de helt store projekter, der trak ned efter mange år med fremgang og overskud. I en noget mindre skala var det udfordringer med de syv lokationer samt behov for mere plads, der fik virksomheden til at flytte fra Sdr. Bjert. De mange adresser betød, at folk blandt andet kørte for meget mellem adresserne, og basen i Sdr. Bjert var ved at være udtjent. Virksomheden har nu lejet sig ind i en nyopført fabrik, der er bygget og ejet af entreprenør Daugaard Pedersen.

De 175 ansatte er så småt ved at finde sig til rette i de nye omgivelser, hvor der er højt til loftet og udsyn til kollegaerne. Der er en ny kantineordning, fitnessrum og en masse nye rutiner i det nye domicil, der dækker over 4.300 kvadratmeter administration og 8.700 kvadratmeter produktion og lager.

- Vi har ønsket en moderne bygning, der er med til at udtrykke den virksomhed, vi er. Vi er en professionel og innovativ virksomhed. Du plejer at sige, at klæder skaber folk. På en eller anden måde skaber rammerne også virksomheden, og den selvforståelse vi har som virksomhed. Vi har ønsket at skabe rammer, hvor vi kan være effektive, men samtidig rammer, der er rare at være i. Vi har forsøgt at skabe samhørighed. Som en lille ting kan vi nævne, at kaffeautomaten er placeret, så folk kommer forbi hinanden, så de kommer dialog, siger Heidi Thousgaard Jørgensen.