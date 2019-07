17.000 festede til Grøn Koncert i Kolding

Kolding: Årets første af to Grøn Koncerter i Syd- og Sønderjylland løb fredag af stablen i Kolding, hvor mere end 17.000 mennesker var samlet til en dag med god musik, fadøl og ikke mindst fællesskab.

- De frivillige kræfter og hele fællesskabet omkring en festival, der for hver koncert flytter sig fra en by til den næste, er noget af det, der er med at gøre Grøn Koncert til noget helt særligt, siger formanden for Muskelsvindfonden, Simon Toftgaard Jespersen, der igen i år er konferencier sammen med Jacob Haugaard.

Og fællesskabet mærkede man da også tydeligt allerede lang tid før festivalspladsen åbnede, hvor et stort hold af frivillige med flittige hænder fik scene, madboder og toiletvogne sat op og gjort klar.

- Folk er altid glade og positive, hvad enten det er kunstnere, frivillige eller publikum, og det er en fornøjelse hvert år at være en del af, siger Simon Toftgaard Jespersen.