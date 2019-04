- Det er helt vildt. Vi har en belægningsprocent på 85, før vi overhovedet er gået i gang med at spille forestillingen, siger Jacob S. Knudsen, der er formand for Dronning Dorothea Teatret.

Selv om publikum altså ikke helt ved, hvad det går ind til, har der været travlhed på billetkontoret forud for onsdagens premiere, for der er solgt knap 1700 billetter på forhånd til "Alle sømænd er glade for piger".

De kommer igen

Han gætter på, at mange gæster er gengangere fra i fjor, hvor teatret også ramte plet i foråret med publikumssuccessen "Sidder på Et Værtshus - en John Mogensen Teaterkoncert". Den havde et tilsvarende forsalg, men her ramte teatret også ind i al den medvind, som den dengang aktuelle John Mogensen-film førte med sig.

- John Mogensen-forestillingen blev solgt på genkendeligheden, og jeg tror, at mange havde så god en oplevelse, at de har haft lyst til at komme igen. Og så tror jeg, at mange har en god fornemmelse af, hvad de går ind til, når de skal se et stykke, der hedder "Alle sømænd er glade for piger", siger Jacob S. Knudsen.

På teatrets hjemmeside kan man læse, at forestillingen blandt andet er inspireret af danske filmklassikere som "Martha", "Flådens friske fyre" og "Sømand i knibe", hvor Dirch Passer og Ove Sprogøe var nogle af hovedkræfterne.

Den nye Dorothea-forestilling spiller i alt 21 gange. Otte forestillinger er udsolgt før premieren, og otte andre aftener er der kun få billetter tilbage.

- Vores publikum vil gerne ud og have en aften, hvor de hygger sig, griner, og hvor de kan synge med. Og det kan man til "Alle sømænd er glade for piger". Og hvis man siger, at de unge ikke kan synge med, så skulle man have været til den første generalprøve, hvor der var mange unge - og de kunne altså også sangene, siger Jacob S. Knudsen.