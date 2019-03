170 mand i Frontmatec flytter knap 700 meter til nye lokaler

Det er blandt andet hensynet til medarbejdere, der gør, at virksomheden har prioriteret at blive i Kolding, og samtidig er virksomheden godt tilfreds med muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i Kolding.

Vi har medvind

Virksomheden, der i Kolding er mest kendt under navnet SFK, opstod i 2017, hvor ejerne, kapitalfonden Axcel, samlede seks selskaber under navnet Frontmatec, og det var blandt andet ønsket om at skabe et mere moderne hovedkontor, der har fået virksomheden til at flytte i nye lokaler.

- Jeg håber, at det kan styrke os, når vi skal tiltrække medarbejdere, og servicere vores kunder endnu bedre. Det er kunderne, vi lever af, og har vi dygtige medarbejdere, så kan vi hjælpe vores kunder endnu bedre, siger Kristian Madsen.

En del af bygningen på Platinvej er klar til indflytning, men andre dele skal opdateres, så det matcher "dagens niveau". Samtidig rykker virksomheden til lokaler, hvor der er plads til flere funktionærer, hvis det skulle blive aktuelt. Samlet set vil koncernen vokse de kommende år.

- Vi har medvind lige nu, og det er også derfor, at vi gør det her. Folk på kloden bliver ældre, og de bliver rigere. Og når du bliver rigere, så spiser du mere kød, og så har vores kunder, slagterierne, brug for mere udstyr. Det er en megatrend, at folk i blandt andet Asien flytter til byerne, hvor de spiser mere kød. Så globalt vokser efterspørgslen på kød, siger Kristian Madsen.