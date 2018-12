17 indbrud i biler på to døgn: Politiet har sigtet en ung mand

I samtlige tilfælde er bilernes sideruder blevet knuste. Indtil videre oplyser politiet dog, at der ikke er blevet stjålet det store fra bilerne.

Kolding: En kvinde trækker sin hund væk fra fortovet og ud på gaden på Runddelen. Hun går i en stor bue uden om de mange bittesmå stykker glasskår, der ligger på fortovet.

- Jeg vil ikke have min hund, skal gå i glasskårene. De er kommet, efter der har været så mange indbrud i biler her på vejen, siger kvinden, der går videre og hilser på en nabo.

Foran en af villaerne på Runddelen holder en sort Nissan Micra. Den har fået smadret sideruden, og der er sat en sort sæk op i vinduet. Sikkert for at beskytte for vind og vejr, nu hvor ruden er blevet ødelagt.

Nissanen er ikke den eneste bil, der i løbet af de seneste par dage har fået smadret sideruden på Runddelen. Ifølge Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, har der alene på Runddelen været syv indbrud i biler, hvor sideruden er blevet knust.

Lige om hjørnet på Kongehusvej har der været tre af samme slags indbrud, mens der har været yderligere tre på Agtrupvej, der også ligger lige om hjørnet.

- Vi har anholdt, sigtet og løsladt en ung mand i forbindelse med indbruddene. Nu efterforsker vi, om han kunne stå bag flere af indbruddene, det er de samme ting, der er sket, siger Finn Ellesgaard Nielsen.