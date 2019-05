Kolding: En sølvgrå Peugeot kørte søndag morgen ind i en metalpæl i Låsbygade i Kolding, men bilisten stak af fra stedet. Politiet fik dog en melding om en lignende bil på en parkeringsplads på Vestre Ringgade.

Da de ankom, fandt de føreren af bilen - en 17-årig dreng fra Kolding - i færd med at rulle kokain i en cigaret. Det viste sig, at han også var påvirket af spiritus.

Den 17-årige blev derfor sigtet for spirituskørsel, besiddelse af stoffer og for at køre uden ledsager.