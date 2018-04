16-årige Luise: Fedt at bytte i stedet for at købe nyt

Kolding. 52-årige Tina Buchwald dykker ned i sin allerede halvfyldte bærepose og hiver et par sorte, bløde bukser med skrålommer og snøre i taljen op.

- Det her er mit bedste fund indtil videre. Sådan nogle kom jeg faktisk for at finde. Nu skal de lige repareres, og så bruger jeg dem måske også som mønster, storsmiler Tina, der er fast gæst på Byttefestivalen i Kolding, som i år holdes for sjette gang.

Konceptet er enkelt: Tag lige så mange stykker tøj med herfra, som du kom med - så for Tinas vedkommende er det 33 stykker tøj, der skal findes på bordene her hos Nicolai Kunst og Design, hvor klædningsstykkerne sorteres i stakke med bukser, trøjer, skørter, t-shirts og så videre i takt med, at de bliver afleveret ved indgangen.

Det kribler i Tina Buchwald for at komme igennem stakkene.

- Jeg elsker alt re-cycling. Jeg kan ikke se en container uden at tænke: Er der mon noget i den, som jeg kan bruge eller lave om, eller noget der passer min mand eller min veninde. Og så er det jo bare super godt for vores økosystem at genbruge. Jeg har faktisk ombetrukket en hel sofa med gamle cowboybukser, og jeg tager altid knapperne og lynlåsene af, før jeg en sjælden gang smider noget ud, fortæller hun.