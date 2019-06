16-årig stjal slikpose til 20 kroner og nægtede at oplyse sit navn: Nu har han pletter på straffeattesten

Kolding: I en alder af blot 16 år har en dreng fra Kolding nu fået to pletter på sin straffeattest. Alt sammen for at stjæle en pose slik i Netto til 20 kroner og for ikke at ville oplyse sit navn til politiet.

Det oplyser politikommissær Brian Fuglsang, Sydøstjyllands Politi.

Ifølge politikommissæren blev den 16-årige tilbageholdt ved Netto på Jernbanegade tirsdag klokken 18.01, da det blev opdaget, at han havde stjålet fra butikken. Den 16-årige nægtede at oplyse sit navn til politiet, og det er en overtrædelse af retsplejeloven. Derfor er han ikke alene blevet sigtet for butikstyveri, men også for ikke at ville legitimere sig overfor politiet.