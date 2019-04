16-årig dreng tiltalt for at sprede børneporno: Delte sexvideo af sig selv og en 15-årig pige

Videoen er ifølge anklageskriftet havnet hos flere personer, blandt andet en 14-årig. Det betyder, at den 16-årige også er anklaget for blufærdighedskrænkelse.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 16-årige. Heri står der, at den 16-årige den 3. januar i år har delt en video af sig selv og en 15-årig have samleje. Videoen er angiveligt blevet delt på det sociale medie Snapchat.

Kolding: En 16-årig dreng fra Kolding skal onsdag for Retten i Kolding tiltalt for at have været i besiddelse af og udbredt børnepornografisk materiale.

Sådan er reglerne

Der har været en del fokus på deling af pornografisk materiale af personer under 18-årig i kølvandet på den såkaldte Umbrella-sag, som startede i januar 2018. I den sag er over 1000 unge fra hele landet blevet sigtet for at have delt børnepornografisk på Facebook.

I Kolding florerede en sexvideo med to helt unge mennesker blandt flere unge i starten af februar. Det fik flere folkeskoler til at kontakte de ældste elevers forældre for at gøre opmærksom på, at det er strafbart at dele sådanne videoer, ligesom de oplyste, at det er ulovligt at være i besiddelse af den slags videoer.

Billeder og videoer af personer under 18 år, der viser en seksuel handling, må aldrig deles med andre. Det betegnes nemlig som børnepornografisk materiale og kan straffes med bøde eller fængsel op til to år. I særlige tilfælde kan det give seks års fængsel.

Kærestepar, hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og film med hinanden, hvis de har givet lov. Materialet må dog ikke videresendes og skal slettes, når forholdet stopper.

Sagen mod den 16-årige fra Kolding forventes at blive afgjort på onsdag.