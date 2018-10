15.000 børn og unge i Kolding spørges om deres fritidsliv

Alle elever i Koldings grundskoler og ungdomsuddannelser udspørges lige nu om deres sports- og fritidsvaner. Målet er at få flere børn og unge til at være aktive i fritiden.

Målet er at blive klogere på, hvor mange børn og unge der går til noget i fritiden, og hvor mange der ikke gør. Også årsagerne til at nogle ikke er aktive i fritiden skal belyses nærmere, ligesom børn og unges brug af steder som ungdomsskolen og biblioteket sættes under lup.

Børn bliver glade

- Vi vil gerne være den kommune, hvor flest mulige børn og unge er aktive i fritiden, og derfor er vi nødt til at vide, hvor mange der er aktive, hvad de går til, hvor tit og hvorfor de gør det. Undersøgelsen kan vi bruge til at lave en strategi for, hvordan vi får dem, som ikke er i gang i fritiden i dag, i gang, siger fritids- og idrætschef i Kolding Kommune, Kurt Smidt.

- Vi kan blive klogere på, hvorfor nogle af de unge ikke er aktive og for eksempel se, om der et mønster på nogle skoler. Er der det, kan vi forsøge at tage fat i det. Når undersøgelsen er færdig, har vi en grundsubstans, vi kan bruge i vores videre færd, siger Kurt Smidt.

Hvorfor vil I have så mange børn og unge som muligt til at være aktive i fritiden?

- Vi ved af erfaring, at børn bliver gladere af at gå til noget i fritiden, og det er godt for dem socialt. Lige meget hvad det er, de kommer afsted til, oplever den en glæde ved fællesskabet, og det er især vigtigt i en tid, hvor mange sidder bag en skærm, siger fritids- og idrætschefen.