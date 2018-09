150 til Kolding synger sammen

Kolding: "Kolding synger sammen" tirsdag 4. september blev en fantastisk aften, hvor 150 glade mennesker mødte op.

- Det havde vi slet ikke regnet med. Vi havde lavet 50 sanghæfter, så vi kom virkelig til at synge tæt sammen. Heldigvis var det kendte sange, så alle kunne synge med, fortæller Sisse Birgitte Hansen fra Volkerts Fylke. Sangerinden Helene Eiler Ernst fik alle til at få både det store smil og grin frem og fik alle til at give den 12 procent mere, som hun selv udtrykte det. - På opfordring fra alle, vil vi gentage succesen i oktober, november og december til "Kolding Spiser Sammen". Datoerne ligger fast til den 1. tirsdag i måneden, 2. oktober, 6. november og 4. december kl. 17-17.45. Det skal pointeres, at det er for alle, og ikke kun for dem, som skal spise. Der er fri entré. Vi vil dog lade "Hatten gå rundt" - som ubeskåret vil gå til Helenes udgifter.