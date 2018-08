15 almindelige borgere kommer til at opleve Obama direkte

Mere end halvdelen af Kolding Kommunes Obama-billetter er øremærket borgere. Hvordan de bliver fordelt, er endnu ikke afgjort. Nogle af de borgere får formentlig også mulighed for at trykke Obamas hånd og få et billede med ham.

De øvrige 12 af kommunens pladser er reserveret til de 11 medlemmer af økonomiudvalget og til kommunaldirektøren. Obama-dagen bliver en oplagt mulighed for at netværke, mener borgmesteren.

Jørn Pedersen deltog ikke selv i Obama-debatten. Han havde erklæret sig inhabil, fordi han sidder i bestyrelsen i Foreningen Business Kolding. Han har dog fået refereret, at der som ventet var fuld enighed om at bevilge pengene.

Kolding Kommune har besluttet, at 15 af de 27 billetter, som kommunen har fået, går til almindelige borgere. Det fortæller borgmester Jørn Pedersen (V), efter at økonomiudvalget tirsdag officielt besluttede at bevilge Foreningen Business Kolding et markedsføringsbidrag på 750.000 kroner i forbindelse med Obama-besøget.

Det ville for alle være en fantastisk oplevelse, men det vil være uforglemmeligt for en almindelig borger eller studerende.

Foto med Obama

I markedsføringsaftalen mellem Foreningen Business Kolding og Kolding Kommune står desuden, at kommunen for de 750.000 kroner også modtaget "deltagelse for otte af kommunens inviterede i forudgående fotosession med håndtræk og foto to ad gangen med oplægsholderen."

Den mulighed påtænker politikerne at sende videre til borgerne.

- Vi tænker umiddelbart, at vi faktisk vil bruge det til studerende og borgere, så de kan få den her super oplevelse. Jeg forestiller mig ikke, at det er os politikere, der skal det. Det kan i forvejen blive opfattet, som at vi tilgodeser os selv, siger Jørn Pedersen.

