15-årig sigtet for at sætte ild til motorcykel: Alvorlig sigtelse i så ung en alder

Vamdrup: Den 14. februar måtte brandvæsenet rykke ud til en motorcykel, der stod i brand på Enghaven. Siden da har politiet efterforsket sagen, og efterforskningen har nu ført til, at en 15-årig dreng er blevet sigtet for at sætte ild til motorcyklen.

- Og det er jo en meget alvorlig sigtelse af have på sin straffeattest i så lav en alder, siger Brian Fuglsang, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Vagtchefen oplyser desyden, at der er en yderligere person i sagen, der kan forvente besøg fra politiet.