14 designere har leget sig til en kandidatuddannelse

Kolding: Børns leg er helt afgørende for, at de vokser op og bliver kreative mennesker, som kan være med til at løse de problemer, verden står overfor. For legende mennesker er mere kreative.

Sådan lyder udgangspunktet for Design for Play, som er Designskolen Koldings bud på en uddannelse, der kan skabe designere, som har et helt særligt fokus på leg. Og da årets afgangsudstilling åbnede torsdag på Koldinghus, kunne man få et kig ind i, hvad det allerførste hold på 14 designere har fået ud af de to kandidatår på Design for Play.

- De kan lave nyt legetøj, men de kan så meget mere end det, siger Lene Nyhus Friis, der projektchef og leder af Lab for Leg og Design.

- Selvfølgelig er der nogle kandidater, som har et særligt fokus på at skabe nye former for leg til børn, men mange andre tænker i legetyper, som kan være med til at ændre vores adfærd, eller de ser legen i forhold til eksempelvis sundhed, bæredygtighed og som terapi, fortæller Lene Nyhus Friis.