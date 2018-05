1300 km vejrabatter bliver den kommende måned klippet ned

Kolding: De blomstrende vejrabatter langs de kommunale veje i Kolding, der giver føde til en svindende bi- og insektbestand, skal af visuelle- og trafiksikkerhedsmæssige årsager nu barberes ned. I den kommende måned sender Kolding Kommune en traktor påmonteret et stort klippeaggregat ud på de kommunale veje.

- Det handler om at give arealerne et velplejet udseende og at sikre, at frø og plantedele ikke spirer og vokser ud i asfalten og ødelægger den. Langt græs er desuden med til at forhindre at vand på vejbanen kan løbe ud i grøfterne, fortæller ingeniør i by- og udviklingsforvaltningen, Brian Holm Simmelsgaard i en pressemeddelelse.

Der klippes i forskellige bredder, fortæller Brian Holm Simmelsgaard, bl.a. for at imødekomme landbrugets ønske om ikke at få krydsbestøvning mellem de vilde græsarter og det dyrkede græs.

Seancen gentages i sensommermånederne, hvor rabatterne bliver klippet i fuld bredde for at forebygge, at der vokser buskads og træer op.