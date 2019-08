Danmarks mest kendte rytter, Tina Lund, er en af dem, der skal i aktion i morgen søndag, hvor DM i ridebanespring bliver afgjort på Absolute Horses i Sommersted. Det er 9. gang i træk, at danmarksmesterskaberne afvikles i Sommersted.

Sommersted: Knap 400 heste og 130 ryttere har siden torsdag kæmpet i danmarksmesterskaberne for seniorer, U18- og U21-ryttere, og for første gang er mesterskaberne "krydret" med et internationalt stævne, hvor der er 14 forskellige nationaliteter til start. - Vi synes selv, at det er lidt sjovt, at vi kan kombinere den største danske springevent med et stort internationalt stævne, siger Andreas Schou, der sammen med sin bror Christian Schou, driver Absolute Horses, der køber og sælger heste. Mesterskaberne plejer at trække cirka 4000 gæster henover weekenden, og søndag er der mulighed for at se Danmarks bedste ryttere i aktion, blandt andet arrangør Andreas Schou, der efter starten torsdag ligger på en førsteplads sammen fem andre ryttere, der kom igennem uden nedrivninger. Men ser han lidt bagud i resultaterne på hjemmebane, så giver det ikke just grund til optimisme. - Det er et rigtig godt felt, der er med i år, og jeg fik en god start. Vi er vel 10 stykker, der konkurrerer om titlen i seniorrækken. Jeg vandt en DM-titel ni år i træk lige indtil, at vi selv begyndte at arrangere det. Jeg har ikke vundet siden. Så jeg synes ikke, at jeg har benyttet mig af hjemmebanefordelen - endnu. Men jeg krydser fingre for at det sker i år, siger Andreas Schou.

- Vi synes selv, at det vi har lavet i år, er den bedste og flotteste event indtil videre. Så vi håber at få det igen. Andreas Schou, der driver Absolute Horses i Sommersted

Årets præstation Andreas Schou er oppe imod blandt andet Danmarks mest kendte rytter Tina Lund, der ud over at have vundet et hav af medaljer har deltaget i en lang række tv-programmer blandt andet "Forsidefruer", hvor hun har viste en bid af hendes tilværelse i Dubai, hvor hun bor med sin familie. - Jeg tror ikke, at jeg kommer i top tre i år. Lige nu er jeg nummer otte, men min hest er ikke så rutineret. Men lad os nu se. Der kan godt ske noget, siger Tina Lund, der hvert år er hjemme i Danmark cirka to måneder, og hun havde også taget hele familien med til stævnet i Sommersted. Til fredagens awardshow fik hun prisen som "Årets præstation", fordi hun fik en andenplads i et femstjernet stævne i Dubai. - Det var meget stort. Det er dejligt at komme hjem og får sådan en pris og møde alle de andre. Jeg er jo kun hjemme to måneder om året, og så er det dejligt at møde dem, som jeg har reddet sammen med i mange år, siger Tina Lund.

Håber på gentagelse Det er som sagt 9. gang, at danmarksmesterskaberne bliver afviklet på Absolute Horses. Mesterskaberne bliver tildelt for tre år ad gangen, og inden for de næste par måneder bliver det afgjort, hvem der får fornøjelsen de næste tre år. - Vi håber, at vi kan fortsætte. Vi synes selv, at det vi har lavet i år, er den bedste og flotteste event indtil videre. Så vi håber at få det igen. Der plejer at være cirka 300 heste, men fordi vi fik det internationale stævne med, så er vi oppe på 400 heste. Samtidig har vi i år lavet et awardshow med 450 gæster, siger Andreas Schou.

