13-årige Leah fra Kolding deltager i bridge-VM i Kina

Kolding: Når der her i august afvikles junior VM for hold i bridge i Wujiang i Kina vil det være med et dansk hold blandt deltagerne. Holdet, der består af seks spillere, består blandt andre af 13-årige Leah Thrane Jacobsen fra Kolding. Hun har gennem juniorcamps fundet interessen og har gennem det seneste halvandet års tid spillet med 15-årige Frederikke Graakjær Altenburg fra Skjern, hvor de har repræsenteret Danmark ved forskellige lejligheder som f.eks. EM for hold i fjord.

Bridgelandsholdet lander tirsdag formiddag 7. august, og der er åbningsceremoni onsdag aften. Torsdag den 9. august starter spillet. Der er 18 hold i Danmarks række, og de otte bedste kvalificerer sig til kvartfinalen. Målet er at være med mandag 13. august, når kvartfinalerne afvikles.