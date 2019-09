1200 patienter skal have ny læge: 75-årig læge går på pension til foråret

Læge Erik Rasmussen har meddelt regionen, at han vil lade sig pensionere fra foråret næste år. Dermed kan 1200 patienter i Kolding se frem til at skulle have ny læge.

Kolding: Efter langt over tre årtier som praktiserende læge har 75-årige Erik Rasmussen varslet til Region Syddanmark, at han vil gå på pension, når vi rammer foråret næste år. Det fremgår af en dagsorden for udvalget for det nære sundhedsvæsen, hvor der også står, at Erik Rasmussen efterlader sig cirka 1200 patienter, som dermed skal have ny læge. Erik Rasmussen har på nuværende tidspunkt ikke fået sit ydernummer, som giver en læge lov til at drive praksis, solgt. - Men vi må se, om den praksis ikke kan blive solgt. Ellers får patienterne lægevalg, og der er jo relativt mange læger i Kolding, der har åben for tilgang, siger Bo Libergren (V), der er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen. Lægevalg betyder, at de patienter, der mister deres læge, får mulighed for at vælge en ny blandt de læger, der har åben for tilgang. I Kolding Kommune er der i øjeblikket 15 læger, der har åben for nye patienter, hvis man fraregner Erik Rasmussen. Ni af de læger ligger i Kolding centrum.

Disse læger har åben for tilgang I postnummer 6000 har følgende læger åben for tilgang:

Claus Olesen og Elin Frack, Ny Vestergade 1

Lægeklinikken Kolding, Fynsvej 7

Lægehus Midtbyen, Fredericiagade 42

Lægehuset Klostergården, Klostergade 2

Lægerne Eschen og Nyborg, Jernbanegade 40

Lægerne Kaltoft og Rosbach, Ny Vestergade 1

Lægerne Marielund, Ndr. Ringvej 85

Lægerne Peterbjerggård, Peterbjerggård 22

Vase, Juhl og Hansen, Ny Vestergade 1



I resten af Kolding Kommune har følgende åben for tilgang:

Praktiserende læge Hung Le, Kongensgade 3, Christiansfeld

Lægerne i Bjert, Gl. Bjært 26, Bjert

Lægerne i Lunderskov, Vestergade 2, Lunderskov

Lægerne i Vamdrup, Sydbanegade 4, Vamdrup

Lægerne i Viuf, Storgaden 67, Viuf

Praktiserende læge Olga Abdi, Museumsgade 1, Christiansfeld

Lidt turbulens Generelt er der blandt læger ikke en særlig stor interesse for at overtage en solopraksis som Erik Rasmussens. Unge læger vil hellere ind i et større lægehus, hvor man får kollegaer og nogle at sparre med. Derfor håber Bo Libergren, at nogle af byens læger kunne have lyst til at få en ny kompagnon. - Der har været lidt turbulens i Kolding på det seneste, for der har været nogle ændringer i strukturen. Nogle er gået fra hinanden, og andre er gået sammen. Det går der noget energi med, så det, der er udfordringen, er at finde ud af, hvem der er ekspansive og gerne vil have en kompagnon, siger Bo Libergren. - Jeg tror sådan set godt, at man kan rekruttere læger til Kolding. Det, tror jeg ikke, er en begrænsende faktor. Men hvis man er i en omstillingsperiode, kan man godt have en tendens til at kigge indad, tilføjer han. Senest er Lægerne ved Slotssøen flyttet ind på det gamle universitet og har skiftet navn til Lægerne ved Engstien. Samtidig har de fået læge Anne Mette Wegner og hendes patienter med ind under deres tag.