1200 har allerede købt billet: I morgen indtager Haunted Castle igen Koldinghus

Allerede før den første betalende gæst er blevet skræmt, er der stor interesse for at besøge det hjemsøgte Koldinghus. Uhyggelige "Haunted Castle" har solgt 1200 af 3000 billetter i forsalg.

- Så forsalget er vi godt tilfredse med. Vi ved fra sidste år, at billetsalget først går i gang for alvor, når de første gæster har været indenfor og begynder at dele deres oplevelse med andre via de sociale medier, siger Nanna Ebert, der er kommunikationschef på Koldinghus.

Pesten har sneget sig inden for slottes mure og spreder sig gennem de kolde og fugtige slotsgange. Kongen har hidkaldt dig til at løse mysteriet bag sygdommen. Kan du finde smittekilden i tide og forhindre epidemien før det er for sent? Hvad eller hvem står bag udbruddet? Kan du undgå selv at blive offer for Den Sorte Død?Haunted Castle kan opleves: Fredag 1. februar, lørdag 2. februar, fredag 8. februar, lørdag 9. februar, torsdag 14. februar og fredag 15. februar. Alle aftener fra klokken 19-24 - lørdage dog fra klokken 18.30.Billetsalg via www.koldinghus.dk

?Dystopia Entertainment og Museet på Koldinghus inviterer for andet år i træk til Haunted Castle. Arrangementet inddrager gæsterne ved at lade dem tage del i historien, som er en uhyggelig og dragende fortolkning af historiske begivenheder ved Koldinghus. Pressefoto: Thomas Vahlkvist

- Uanset hvordan det går, så har vi allerede reserveret slottet næste år til en ny omgang "Haunted Castle". Vi har hele tiden betragtet det som en langsigtet satsning, og vi kunne se allerede sidste år, at der er et stort potentiale, og at vi på denne måde får en helt ny målgruppe i tale, siger Nanna Ebert.

På slottet er der opsat skræmmekamera, så gæsterne bliver fotograferet undervejs på samme måde, som man kender det fra rutsjebanerne i Legoland. Efterfølgende bliver billedet lagt op på Koldinghus' side på Facebook, og så håber man, at gæsterne har lyst til at dele billedet med deres eget FB-netværk.

Kommet for at blive

Og det sidste er meget vigtigt for den gamle kongeborg, der er en af Koldings største turistattraktioner. Koldinghus har i forvejen strålende besøgstal til sine udstillinger og hen over året, men der er målgrupper, som man må søge nye veje for at nå. Her er det interessant, at man omkring vinterferietid omdanner slottet til et hjemsøgt slot for at skabe en helt anderledes oplevelse.

- Al forskning viser, at man lærer noget, når der er åbnet for sind og sanser, sådan som det sker, når man bruger levende historie som et formidlingsgreb, fortæller Janus Møller Jensen, der er den nytiltrådte direktør på Koldinghus.

- Vi kan sagtens have det sjovt, samtidig med at vi mener det helt alvorlig. Selv om det er både skægt og uhyggeligt, har vi også en klar ambition om, at der er fokus på historieformidlingen. Her er det vores faglighed, der er garant for, at det ikke blot er underholdning.

Janus Møller Jensen ser et stort potentiale i "Haunted Castle", så han kan kun bekræfte, at det er en satsning, der er kommet for at blive.

- Jeg er selv kommet som ny slottet og har oplevet prøverne på "Haunted Castle", hvor vi fortæller om pesten, og jeg kan bare sige, at det er en både dramatisk, spændende og uhyggelig måde at få historien fortalt på.