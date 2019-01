120 publikummer fik dansktophits i forsamlingshuset

120 publikummer fik en masse dansktophits serveret men også et Kim Larsen-medley i Jordrup Forsamlingshus i weekenden.

Jordrup: Et musikshow med flere end 30 hits og ørehængere fra den danske sangskat var menuen i Jordrup Forsamlingshus i weekenden, da Dansk Slager Parades 2019-turnéshow kom forbi.

Bjørn Tidmand sendte sin Lille Sommerfugl til vejrs, og Bjarne Lisby genopfriskede minderne om de gamle bukser, fremgår det af en pressemeddelelse. Et af showets højdepunkter var, da Klaus & Servants sammen med solisterne på scenen hyldede Danmarks nationalskjald Kim Larsen med et medley af hans sange.

Omkring 120 publikummer kunne synge med på en musikalsk buket, bundet sammen af kapelmester Klaus Strand-Holm. Sammen med sine Servants akkompagnerede han solisterne på scenen, og bandet selv gav en række af sine egne hits som "Bank tre gange" og "Herstedvester".

Bjørn Tidmand er en af de solister, der har haft flest dansktophits gennem årene og er trods sine 78 år "still going strong".

Publikum i salen fik sig et par ekstra smilehuller i kinderne, da to af landets helt store kvindelige revykunstnere indtog scenen. Anne-Karin Broberg fik klapsalverne til at bølge gennem forsamlingshuset, da hun gav sin udgave af Trine Dyrholms "Avenuen" og "En dejlig dag", som Ivan Pedersen i sin tid skrev teksten til, og som blev Anne Karins gennembrud.

En anden revykunstner, der også kan synge, er Pernille Schrøder, der i øvrigt starter som direktør på Nykøbing Falster-revyen senere på sommeren. Hun gav en helt forrygende udgave af Lone Kellermanns "Se Venedig og Dø".