120 it-medarbejdere i regionen får ny base i Kolding i 2019

- Regionshuset i Vejle har nu engang den størrelse, det har, og vi er vokset gennem længere tid. Så vi har haft behov for at give vores medarbejdere nogle bedre arbejdsforhold, siger Morten Lundgaard.

Kolding: Knap 120 af regionens dataspecialister og datateknikere flytter i løbet af 2019 til Kolding. Regionen har bevilliget 12 millioner kroner til at ombygge lokalerne ved Kolding Sygehus, hvor lokalpsykiatrien tidligere havde base, og det skaber plads til 120 af medarbejderne i Regional IT.

- Kolding ligger meget centralt i regionen, og da vi ikke kunne være i Vejle, så var Kolding et rigtig godt bud. Samtidig er det besluttet at etablere et datacenter i Kolding, og det giver meget godt mening, at vi placerer os lige ved siden af det nye datacenter.

Central placering

Regionen har afsat 30 millioner kroner til at bygge et nyt datacenter i Kolding, hvor der netop har været første spadestik på byggeriet. Datacentret i Kolding afløser datacentrene i Odense og Esbjerg.

- Nu får vi to stort set lige store lokationer i Regional IT med kontorerne i Vejle og Kolding. Det giver en god ligevægt. Der bliver ikke en storebror og lillebror i forholdet, så jeg er sikker på, at vi kan få skabt et godt samarbejde på kryds og tværs selv om vi er på to adresser, siger Morten Lundgaard.

Medarbejderne, der flytter til Kolding, er blandt andet data- og serverspecialister, der har fokus på hardware, og der er en række it-folk, der har fokus på it-infrastruktur og medarbejdere, der er specialiseret i projekter og i at teste it, så systemerne virker, når de kommer ud til sygeplejersker og læger.