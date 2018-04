120 deltagere lagde hovedet i blød for et hurtigt opgør med ghettolisten

En jobdate, at sætte mere fokus på sport og fritid samt at forbedre Skovparken/Skovvejen og Munkebos ry var et par af de forslag, deltagerne gav på onsdagens debatmøde. Mødet havde som formål at sætte turbo på processen med at få boligområderne af ghettolisten.

Kolding: Omkring 120 deltagere valgte onsdag at bruge tre timer på at komme med ideer til, hvordan Skovparken/Skovvejen og Munkebo hurtigst muligt kommer af regeringens ghettoliste. Inden det kreative arbejde kunne gå i gang ved 19 små borde i foyeren på KUC, var deltagerne samlet i auditoriet for at høre relevante fagpersoner servere en række fakta om områderne. Chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen fortalte blandt andet, at der er otte særligt aktive kriminelle unge i Skovparken, der siden sommeren 2017 har genereret 49 sager. Sagerne handler om ting som vold, trusler og dårlig opførsel i nattelivet. Per Nielsen, der er direktør i Bovia, slog fast, at han hellere vil bygge mennesker op, frem for at rive beton ned i boligområderne. Helle Thiele, der er børne- og uddannelsesdirektør forklarede, at folkeskolerne Munkevængets Skole og Bramdrup Skole, som børnene fra områderne hører til, er gode til at løfte elevernes faglige niveau. Hun fortalte også, at alle under 18 år i områderne går i skole eller er i gang med en uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsdirektør Michael Petterson nævnte, at lige nu skal 25 fra Munkebo og 40 fra Skovparken/Skovvejen i job, hvis områderne skal af ghettolisten.

Debatmøde Efter boligområderne Skovparken/Skovvejen og Munkebo kom på listen med landets 16 hårdeste, blev det besluttet, at der skulle holdes et debatmøde for at sætte turbo på arbejdet med at få områderne af listen hurtigst muligt. Hele byrådet, stod bag invitationen til det møde, der blev holdt på KUC onsdag.



Deltagerne var blandt andre repræsentanter fra boligforeninger, erhvervsorganisationer, frivilliggrupper, uddannelsesinstitutioner, politi og virksomheder.

Dejligt sted at bo Deltagerne mødte også Raha Ali og Benny Rasmussen, der har boet i Skovparken i henholdsvis 16 og 32 år. - Det er et dejligt sted at bo, og jeg kunne ikke tænke mig at bo andre steder, fortalte Benny Rasmussen. Raha Ali, der har rødder i Somalia, fortalte, at hendes yngste datter, der går i 2. g, synes, at det er uretfærdig, at Skovparken er på ghettolisten. - Vi gør, hvad vi kan. Jeg arbejder og betaler skat, og os, der bor i Skovparken, er en del af det danske samfund. Vores børn flytter ikke herfra, forklarede Raha Ali.