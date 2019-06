12 parcelhusgrunde på vej i følsomt område nær Skanderup Kirke

Skanderup: Trods betænkeligheder fra Haderslev Stift er Kolding Kommune nu gået i gang med at lave en lokalplan for en ny boligudstykning ved Hjarupvej og Ejersmindevej i Skanderup, hvor 12 parcelhusgrunde forventes at være klar til salg i starten af 2020.

Det er nærheden til Skanderup Valgmenigheds Kirke, der giver anledning til stiftets panderynker:

"Hvis det ikke er muligt at forhindre, at området bebygges, bør det som minimum planlægges på en sådan måde, at der bevares en bred indsynskile, der friholdes for bebyggelse og beplantning", hedder det blandt andet i de indledende bemærkninger til Kolding Kommune fra stiftet.

De ønsker kan kommunen imidlertid ikke opfylde fuldt ud, for så kan en stor del af det påtænkte boligområde ikke realiseres.

Derfor foreslår by- og udviklingsforvaltningen, at der i stedet for kilen fra Hjarupvej arbejdes med en bufferzone mellem kirken og udstykningens nordvestlige del, og så vil forvaltningen senere gå i nærmere dialog med stiftet om deres første input til planlægningen, fremgår det af sagen. Allerede nu er der også lagt op til at udlægge et areal til legeplads og ophold uden bebyggelse for at sikre den nødvendige afstand til kirken, som ligger cirka 60 meter nord for lokalplanområdet.

Det er på den baggrund, at politikerne i plan-, bolig og miljøudvalget nu har sat planafdelingen i gang med at lave en lokalplan for udstykningen. Planen ventes at komme i offentlig høring i oktober, så den kan vedtages endeligt af politikerne i starten af december.