12 jægere fik genoplivet en gammel tradition

Jordrup: Det blev til en enkelt sneppe, men ingen ræv, da Fynslund Jagtforening søndag genoplivede en gammel tradition med at arrangere rævejagt.

- Vi så flere ræve, men vi fik desværre ikke nogen med hjem på tasken, siger Thomas Toftgaard, der er formand for jagtforeningen, der tæller cirka 50 medlemmer.

12 af medlemmerne greb muligheden for i regnvejr at gå på rævejagt. Ud over at spejde efter ræve, så gik man også efter snepper, og skulle man støde på en mårhund i Ferup Skov, så ville det kun være en gevinst.

For mens ræve ikke udgør noget problem, så ville jægere gerne have ram på mårhunden, der er en invasiv art uden fjender.

- Mårhunden er virkelig et stort problem. Meget større end man lige forestiller sig efter min vurdering, lød det fra formanden kort inden jagten gik i gang. Men der var ingen mårhunde, der viste sig i skoven søndag formiddag.

- Men vi så en masser rådyr og krondyr, og det er jo altid spændende. Det var alt i alt en rigtig god dag. Vejret var jo ikke det bedste, men det er ligesom, at du glemmer det, når du er ude i vejret. Alle jægere fik set en masse vildt og havde en god oplevelse, siger Thomas Toftgaard.