12-årig ville lave popcorn - endte med brand i køkken

Kolding: En 12-årig dreng kom galt afsted, da han mandag eftermiddag ville stille den lille sult ved at poppe popcorn i sit hjem på Skovvejen i Kolding.

Det endte med, at gryden med olie, som popcornene poppede i, brød i brand, og brandvæsenet måtte rykke ud for at gøre kål på flammerne. Det oplyser vagtchef Jørn Bystrup ved Sydøstjyllands Politi.

- Han forsøgte at slukke ilden i gryden med et vådt viskestykke, men det gjorde det kun værre, siger vagtchefen.

Det skabte en del røg i lejligheden, men ingen kom noget til, og de fysiske skader er begrænset til sodskader i køkkenet, oplyser Jørn Bystrup.