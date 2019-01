111 familieboliger skyder op: De første lejere flytter ind i juni

- Placeringen er god set med mine briller. Du er relativt tæt på motorvejen, så du kommer hurtigt afsted til dit arbejde. Så vi er ret sikre på, at det ikke bliver noget problem at udleje boligerne. Ellers var vi aldrig gået i gang med projektet, siger Johan Nørby.

Boligerne i Hørparken er fra 50 til 110 kvadratmeter, så man håber, at boligerne rammer et bredt udsnit af befolkningen.

- Der er en tilvækst i landets største byer, og det gælder også i Kolding, der er landets 7. største by. Uanset hvordan du vender og drejer det, så søger folk mod byerne. Vi har investeret massivt i boliger i København og Aarhus. Men vi har også projekter på Fyn, Horsens og det her i Kolding, siger Johan Nørby, der er teknisk chef i Heimstaden.

Heimstaden er et af nordens største ejendomsselskaber med fokus på boligudlejning. Selskabet køber, udvikler og forvalter flere end 36.000 boliger i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland.Heimstaden er en del af det norske investeringsselskab Fredensborg A/S. Den danske del af koncernen blev etableret i 2017, efter Heimstaden opkøbte selskab Nordic Property Management A/S.

Super byggeri

Opgaven med at opføre de mange boliger er lagt i hænderne på entreprenørvirksomheden Egil Rasmussen, og når der er flest mand i gang, er der omkring 70 håndværkere på pladsen.

- Det er et super byggeri set med vores øjne. Vi har haft en god byggerytme, og i al beskedenhed så synes jeg, at vi står med et rigtig godt resultat, siger Jesper Hovgaard Mikkelsen, der er projektchef i Egil Rasmussen.

Heimstaden ejer mere jord i området, men der er ikke aktuelle planer om at bygge flere boliger.

- Lige nu koncentrerer vi os om at få det her projekt i hus. Men i og med at vi har byggeretten på flere boliger i området, så er det måske noget, der kan blive interessant på den lange bane, siger Johan Nørby.