11.000 så årets festspil, når alle typer billetter tælles med. Interessen har altså været stor for at se "Koldinghus Live", men regnskabet er ikke gjort op endnu.

Kolding: Selv om årets festspil er ovre, er det ikke slut med spændingen. For teaterformand Jacob S. Knudsen venter spændt på, om "Koldinghus Live" ender med at give overskud eller ej.

Han forklarer, at den helt store ubekendte er, hvor stor regningen ender med at blive til Koda, der administrer afgiften for brug af musik. Festspillet var fyldt med musik - både hele numre og mindre brudstykker - og det er den endelige udregning af musikforbruget, som Dronning Dorothea Teatret venter på.

- Så før alle udgifterne er gjort op, ved vi ikke, om forestillingen har givet overskud eller ej, siger formanden.

Omkring 11.000 publikummer nåede at opleve "Koldinghus Live" med Stig Rossen i hovedrollen. Der er ikke tale om lutter indtægter, for tallet rummer også rabatbilletter fribilletter til sponsorer og medvirkende.

- Men det fortæller mig, at interessen for at se festspillet har været meget stor, og det er vi selvfølgelig glade for, siger Jacob S. Knudsen.

Mens teatret venter på, at regnskabet falder på plads, begynder man allerede at kigge fremad. For det første har Dronning Dorothea Teatret haft audition på sine kommende to stykker - "Hodja fra Pjort" og "Jul på slottet" - som spiller henholdsvis i efterårsferien og til jul.

Og så skal teatret også evaluere årets festspil. To spørgsmål er særligt interessante. I år havde man for første gang ansat en regulær stjerne, der stod øverst på plakaten - skal det prøves igen? Og så er der spørgsmålet om placeringen af festspillet, for det var jo helt unikt, at det i år var flyttet til midtbyen og spillede i slotsgården. Er det værd at gentage? Til det sidste spørgsmål svarer Jacob S. Knudsen et klart nej.

- Der er så mange tekniske ting, som skal løses for at spille i slotsgården, at det kan vi ikke overkomme som en lille forening, for det kræver flere frivillige, og det koster mange flere penge, end når vi spiller på amfiscenen.