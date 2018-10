11 vil være ny direktør på Sygehus Lillebælt: Ny chef skal tegne fremtidens sygehus

Kolding: Sygehus Lillebælt skal have ny administrerende direktør, efter Dorthe Crüger sagde op i august. Ansøgningsfristen er nu overskredet, og Region Syddanmark oplyser, at 11 har søgt stillingen som direktør for sygehusene i Kolding, Vejle og Middelfart, der til sammen udgør Sygehus Lillebælt.

Direktøren bliver leder for de i alt 4.500 medarbejdere, som der er ansat på Sygehus Lillebælt, hvis man regner i fuldtidsstillinger. Samtidig varetager sygehusene hvert år i alt 60.000 indlagte patienter og over 500.000 ambulante besøg årligt.

- Vi leder efter en, der kan tegne Sygehus Lillebælt som sygehus i fremtiden. Personen skal løse de fremtidige udfordringer, der vil komme, og som afhænger af, hvad der sker inden for sygehusvæsenet, siger Jane Kraglund, regionsdirektør i Region Syddanmark, der står for at ansætte den nye direktør.

Sygehus Lillebælt scorer konsekvent høje karakterer i patienttilfredshedsundersøgelser. Det skal gerne fortsætte fremover.

- Der skal arbejdes meget med at fortsætte det gode arbejde, der er blevet lavet. Sygehus Lillebælt er generelt et veldrevet sygehus, og det skal den nye mand eller kvinde sørge for, at det fortsætter med at være, siger Jane Kraglund.