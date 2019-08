I 1974 overtog Bente og Lars Tingleff proprietærgården Sønderholm efter Lars' far og blev dermed 10. generation, der kom til at leve og arbejde på gården. For nylig blev deres yngste datter og svigersøn ejere af stedet, og de bliver dermed selv en del af den unikke historie, der omgiver familien, der som noget helt særligt bor, hvor både gård og have er fredet. Dette er andet kapitel i en serie om fredede bygninger i Kolding Kommune.