11 år efter projektet kuldsejlede: Nu er luksusboliger blevet sat til salg

Kolding: Luksuslejligheden skulle sættes til salg for et sted mellem fire og syv millioner kroner. Sådan lød vurderingen sidste år i august, da ejer af Villa Strata-projektet, Elkær Mathiassen, gav sit bud på, hvad det skulle koste at bo i lejligheder med udsigt over golfbaner og tæt på Kolding Storcenter.

Dengang var ejer Elkær Mathiassen overbevist om, at de billigste lejligheder spå Golf Allé i Kolding skulle koste i hvert fald fire millioner kroner. Men her et år efter er der barberet cirka én million kroner af prisen. Nu er lejlighederne udbudt til salg for godt tre millioner og op til seks millioner kroner.

- Jeg er sikker på, at de var blevet solgt hurtigt i Vejle. Så jeg er da spændt på, hvad der kommer til at ske. Men det er nok lidt for tidligt at gætte på, hvordan det kommer til at gå. Der har været pæn interesse for at se lejlighederne, og vi har også haft et åbent hus. Men der er endnu ikke nogen, der har skrevet under, siger Elkær Mathiassen, der købt projekt i 2014 på et tidspunkt, hvor kun det ene tårn var færdigt.

Erhvervsmanden har tjent penge på at sælge it-løsninger til sundhedssektoren og ejer i dag flere ejendomme og står også bag Bredal Kro.