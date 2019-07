1030 tilskuere bød Kolding IF velkommen i 1. division

Der var fantastisk stemning på stadion, da Kolding IF tog hul på sæsonens første kamp i 1. division med en 2-1-sejr over Hvidovre. Det var en kamp, der trak nye folk på stadion, og en sæson der betyder, at de koldingensiske fans skal til at lære nye hold og en ny liga at kende.

Kolding: Konfettirør fyldt med hvide og blå papirstrimler skød sæsonen i gang for Kolding IF i 1. division, og således var der fra første fløjt lagt op til en eftermiddag på stadion, hvor der både blev fulgt med og kommenteret ivrigt fra tilskuerrækkerne. For en del af de 1030 fremmødte var det til tider en balancekunst mellem at få fragtet drikkevarer fra baren op på tribunen samtidig med at have hovedet halvt vendt mod spillet inden for kridtstregerne. Alt sammen uden at få øl og skum til at gå over sine bredder.

Det var nemlig med at følge med fra start, for de mange tilskuere fik hurtigt noget at juble over, da hjemmeholdet inden for kampens første syv minutter fik bragt sig foran. Det til store brøl og stående klapsalver fra de mange fans på tribunen.

En af dem, der havde valgt at bruge søndagen på stadion, og som ikke kommer der så ofte, var 18-årige Daniel Nymann.

- Det, at de spiller i 1. division, er helt sikkert medvirkende til, at jeg er taget på stadion i dag. Det er sjovere at se, når niveauet er lidt højere, end det er, hvis man spiller i 2. division, og så er det generelt bare fedt at have et lokalt hold fra Kolding med i en af de bedre fodboldrækker, siger Daniel Nymann, der var med en kammerat til fodbold søndag eftermiddag.