10.000 pakkebokse skal gøre det nemmere at shoppe online

PostNord og SwipBox er gået sammen i et nyt selskab, der vil sætte 10.000 pakkebokse op, hvor kunderne kan hente varer, der er handlet online. I byområder er visionen, at der aldrig er mere end 350 meter til nærmeste Nærboks.

Pakker: I første omgang bliver der sat 200 pakkebokse op i Kolding, og frem til udgangen af 2020 skal der opstilles cirka 10.000 pakkebokse på landsplan.

PostNord og SwipBox har taget første skridt mod et fintmasket og landsdækkende netværk af pakkebokse med pilotprojektet i Kolding.

- Nethandlen vokser eksplosivt i de her år. Vi ser ind i et marked, hvor vores kunder, og vores kunders kunder stiller krav om, at tingene skal være lettere. Vil vi gerne bidrage til at gøre hverdagen lettere, og det mener vi, at vi gør med det her initiativ, lød det fra Peter Kjær Jensen, der er administrerende direktør i PostNord Danmark, da han præsenterede konceptet i Kolding onsdag.

Postselskabet ejer halvdelen af selskabet Nordic Infrastructure sammen med SwipBox, der har stået for at udvikle pakkeboksen, der allerede er blevet opstillet i Kolding. De to direktører demonstrerede onsdag, hvordan kunderne fremover med et par tryk på mobiltelefonen får Nærboksen til at åbne sig.