10.000 kvadratmeter stort byggeri på vej ved Bramdrupdam

Siden 2003 har NCC Property Development opført fire kontorhuse på Jupitervej i Kolding. Nu går det store selskab i gang med femte etape tæt på motorvejsafkørslen ved Bramdrupdam.

Kolding: Skrivebordsarbejdet er i gang, og i slutningen af året bliver gravkoen sluppet løs. NCC Property Development har besluttet at sætte gang i byggeriet af i alt 10.000 kvadratmeter kontorhuse på Jupitervej et stenkast fra motorvejen i det nordlige Kolding. Byggeriet kan stå klar omkring årsskiftet 2020. - Vi har planlagt et byggeri på i alt 10.000 kvadratmeter, der bliver opført i tre huse, så vi kan etapeopdele byggeriet. Lige nu ved vi ikke helt, hvor mange huse vi går i gang med i første hug. Vi står og vakler i mellem, om vi skal opføre et eller to kontorhuse. Jeg håber selvfølgelig, at vi kan starte med to huse. Der er nogle virksomheder, der helst vil ligge i byen. Men der er også mange, der ikke vil sidde i kø gennem byen, og som foretrækker vores placering, siger Bendt Ladekjær, der er projektdirektør i NCC Property Development.

- Nogle af fordelen er rigeligt med parkeringspladser. Det er nemt at komme til via motorvejen. Og så er der kantinen. Jeg ved, at der er mange medarbejdere, der sætter pris på kantinerne. Der er liv i kantinen, og særligt for de lidt mindre virksomheder tæller det på plussiden. Det er jo normalt kun noget du ser i de store virksomheder, Bendt Ladekjær, projektdirektør i NCC Property Development

Kontorhusene tilbyder fælles konferencefaciliteter, mødelokaler og en fælles kantine. De første fire kontorhuse, der er opført mellem 2003 og 2009, dækker samlet cirka 21.000 kvadratmeter, og hver af de nye punkthuse er på cirka 3.300 kvadratmeter. Konceptet er igen, at NCC Property Development opfører husene, får lejere ind og selskabet derefter sælger bygningen videre til investorer.