10.000 gæster skålede på vinfestival: Det har igen været en god festival

Besøgstallet rundede 10.000 over de tre dage, lyder det fra Per Højgaard, der er talsperson for vinfestivalen i Christiansfeld.

- Det har igen været en god festival. Det kan jeg høre på vinbønderne og de andre handlende, der har været med. De er super tilfredse. Så det ser ud til, at der kommer en vinfestival igen næste år. Det er en stor succes med festivalen, hvis du spørger mig, siger Per Højgaard.

Sidste år anslog man, at der var mellem 12.000 og 14.000 gæster, der lagde vejen forbi festivalen.

- Der har været en rigtig god stemning på pladsen hele festivalen, og vi har i hvert fald rundet 10.000 gæster fra torsdag til lørdag. Det holder jeg op imod nogle af de besøgstal, vi har haft de tidligere år. Der var nok flest lørdag. Det svinger lidt, om det er fredag eller lørdag, der er mest populær, siger Per Højgaard.

Christiansfeld: Prætorius Torvet var fra torsdag og frem til lørdag midnat godt fyldt til den 12. udgave af Christiansfeld Vinfestival. Særligt fredag og lørdag trak festivalen mange gæster, lyder det fra Per Højgaard, der står bag Brødremenighedens Hotel og er talsmand for foreningen, der står bag festivalen.

- Vi er jo ikke en forening, der skal skabe overskud. Tingene skal være i balance, og det tror jeg også, at vi får i år, siger Per Højgaard fra foreningen bag festivalen. Foto: Søren Gylling

Et godt flow

I år var der fire tyske vinbønder med på pladsen. Tre af dem var gengangere og der var én ny vinbonde, der solgte sin hvidvin på pladsen.

- De var alle godt tilfredse. Og den nye bonde var positivt overrasket over den organisation, vi har på festivalen. De har solgt godt er mit indtryk, siger Per Højgaard, der selv har madboder på pladsen.

- Jeg synes, at der var et godt flow hele fredag og lørdag. Særligt lørdag synes jeg var god. Både til frokost og aftensmad, siger Per Højgaard.

I den kommende uge skal gruppen bag festivalen evaluere den 12. udgave. Det er blandt andet formanden for foreningen bag festivalen og Forum Christiansfeld, Jørgen From, der sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal kigge tilbage og i forhold til økonomien, så ser det fornuftigt ud.

- Jeg tror, det kommer til at balancere. Vi er jo ikke en forening, der skal skabe overskud. Tingene skal være i balance, og det tror jeg også, at vi får i år, siger Per Højgaard, der søndag gik i gang med oprydningen, så torvet midt i byen ligner sig selv mandag morgen.